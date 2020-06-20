СМИ сообщили об ухудшении криминогенной обстановки в Нью-Йорке

Анастасия Иванова

Жители Нью-Йорка почти в два раза чаще устраивали стрельбу на этой неделе, после того как были расформированы некоторые подразделения полиции, работавшие в штатском и занимавшиеся борьбой с уголовными преступлениями, сообщает издания New York Post.

На этой неделе сообщалось о 28 случаях стрельбы в Нью-Йорке и 38 пострадавших. По данным источников, по меньшей мере пять человек скончались от полученных ранений.