США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме

Алексей Вольцев

Требуя сделать соглашение по контролю вооружения между США и Россией трехсторонним, включив в него Китай, Вашингтон ищет предлог, чтобы не предпринимать конкретных шагов по продлению действующего ядерного соглашения с Россией (СНВ-3), сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.