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США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над вооружениями

США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над вооружениями

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно охватывать все ядерные арсеналы России и Китая. Такое мнение 19 июня, высказал в своем Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

При этом он отметил, что в данном вопросе полностью согласен с мнением министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который также считает, что Китай должен быть привлечен к переговорам о ядерном оружии.

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал американский дипломат.

Он заявил что Литва — «сильный союзник НАТО и друг США».

Отметим, что стремление Вашингтона привлечь Пекин к переговорам о новым соглашением по контролю над ядерным оружием не ограничилось заявлениями в соцсетях.

Как сообщила 19 июня пресс-служба Госдепартамента, США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим российско-американским переговорам в Австрии, которые пройдут 22—23 июня.

Напомним, что в настоящее время единственным действующим договором между РФ и США остается Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), подписанный в 2010 году.

Срок его действия истекает в феврале будущего года, а для заключения нового соглашения Штаты требуют включить в него Китай. Официальный Пекин не желает вести переговоры о своем ядерном арсенале, так как он значительно отстает от Москвы и Вашингтона, которые вместе являются обладателями более 90% мирового ядерного оружия.

Однако в США настаивают на участии Китая в переговорах, утверждая что тот быстро наращивает свой ядерный потенциал.

Москва же стоит на том, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности может быть достигнуто только с учетом интересов России.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 22 июня в Вене начнется новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США. На встрече США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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