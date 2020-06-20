США отправили приглашение Китаю на переговоры по контролю над вооружениями

Лидия Мартынова

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно охватывать все ядерные арсеналы России и Китая. Такое мнение 19 июня, высказал в своем Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

При этом он отметил, что в данном вопросе полностью согласен с мнением министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который также считает, что Китай должен быть привлечен к переговорам о ядерном оружии.

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал американский дипломат.

Он заявил что Литва — «сильный союзник НАТО и друг США».

Отметим, что стремление Вашингтона привлечь Пекин к переговорам о новым соглашением по контролю над ядерным оружием не ограничилось заявлениями в соцсетях.

Как сообщила 19 июня пресс-служба Госдепартамента, США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим российско-американским переговорам в Австрии, которые пройдут 22—23 июня.

Напомним, что в настоящее время единственным действующим договором между РФ и США остается Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), подписанный в 2010 году.

Срок его действия истекает в феврале будущего года, а для заключения нового соглашения Штаты требуют включить в него Китай. Официальный Пекин не желает вести переговоры о своем ядерном арсенале, так как он значительно отстает от Москвы и Вашингтона, которые вместе являются обладателями более 90% мирового ядерного оружия.

Однако в США настаивают на участии Китая в переговорах, утверждая что тот быстро наращивает свой ядерный потенциал.

Москва же стоит на том, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности может быть достигнуто только с учетом интересов России.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 22 июня в Вене начнется новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США. На встрече США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.