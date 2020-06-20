Стало известно о погибшей в ДТП по вине пьяного водителя семье адвоката Ефремова

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что вся его семья погибла в ДТП по вине пьяного водителя. О произошедшем в 1987 году стало известно изданию StarHit.

Адвокат поделился, что в один день он лишился родителей и двух братьев. На момент аварии Пашаеву было 15 лет.

Он также рассказал, что когда родственники узнали, что у водителя, по вине которого случилось ДТП, осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на примирение и сделали все, чтобы того не посадили.

В интервью изданию Пашаев сообщил и о желании семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова «заработать». По его словам, и гражданская жена, и другие родственники хотят, чтобы их признали потерпевшими.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.