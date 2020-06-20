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Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США

Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала СШААнатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала значительный интерес в США. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, дипмиссия подключилась к тиражированию публикации, направила ее руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств и в диппредставительства СНГ.

«Мои собеседники подчеркивают важность серьезного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — поделился российский посол, добавив, что статья дала старт дискуссии. Так, коллеги Антонова в Госдепартаменте заявляют, что следует «вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни».

Антонов добавил, что специалисты обратили внимание на своевременность публикации статьи российского лидера и на необходимость «расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней».

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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