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Степанов едет в Закарпатье, родным умерших врачей начинают платить компенсации: итоги совещания у Зеленского

Степанов едет в Закарпатье, родным умерших врачей начинают платить компенсации: итоги совещания у Зеленского

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Закарпатье из-за роста заболеваемости COVID-19 могут на неделю снова ввести строгий карантин. Предварительно в область приедет министр здравоохранения, чтобы на месте изучить ситуацию. Также министр побывает во Львовской области, где остается высоким число инфицированных. Такое решение было принято по итогам совещания у президента 20 июня.

На встрече обсуждалась ухудшившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Было решено, что по всей Украине пройдут усиленные проверки кафе и ресторанов. Будет изучено, как в заведениях соблюдается социальная дистанция. Также проверкам подвергнется общественный транспорт: там проверят соблюдение масочного режима.

В Минсоцполитики пообещали, что со следующей недели начнутся страховые выплаты семьям врачей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции. Такие выплаты были установлены законом и составляют 1,6 млн гривен.

Напомним, в Украине на уходящей неделе поставлено несколько печальных рекордов по числу новых заболевших COVID-19. В среднем по стране заболеваемость выросла с 38 до 44 больных на 100 тыс. населения.

Фото galagov.tv

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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