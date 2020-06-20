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«Страшно и страшно красиво»: над Одессой было замечено необычное природное явление

«Страшно и страшно красиво»: над Одессой было замечено необычное природное явление

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 19 июня, когда в небе над Киевом заметили напоминающее по форме ядерный гриб облако, одесситы и гости города имели возможность наблюдать не менее редкое явление.

Оно возникло абсолютно внезапно и вызвало неоднозначную реакцию: от любопытно- восторженной до не на шутку пугающей.

Поначалу люди стали выкрикивать: «Цунами! Цунами!..» Здесь же раздались словесные опровержения: «Цунами — это когда волны захлестывают всех и вся…». Здесь же во власти стихии оказалось не столько море, сколько небо.

В считанные минуты оно стало менять тональность и цветовые гаммы. Там, наверху, появились причудливые новообразования различной плотности и оттенков. Они перетекали, неслись, «группировались». Одним словом, завораживали и, не скроем, настораживали…

К счастью, обошлось без страшных происшествий и катаклизмов. Социальные сети наполнили фото и видео происходящего, однако пояснить толком никто ничего не мог.

По словам специалистов-гидрометеорологов, на самом деле люди наблюдали необычное и редкое явление — шкваловый ворот.

«Это, действительно впечатляет, — говорят специалисты. — Потому неудивительно, что многие в соцсетях именуют увиденное смерчем, цунами и даже апокалипсисом».

Речь идет о так называемом шкваловом вороте — явлении, которое образуется под кучево-дождевыми облаками. Оно обретают различные формы. Иногда — полукольца, иногда — кольца.

Шкваловый ворот (иногда его именуют еще грозовым валом) — необычное и очень эффектное явление.

Чаще всего такой «ворот» появляется перед штормом. Образуется, когда прохладные нисходящие потоки на огромной скорости выталкивают более теплый воздух наверх. Сопровождается усилением ветра. За ним всегда идёт гроза.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Запорожской области в мае было замечено более опасное явление — смерч, высота которого достигала нескольких сотен метров.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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