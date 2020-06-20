Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трампа покинул четвертый за три года советник по России

Трампа покинул четвертый за три года советник по России

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс покидает Белый дом и возвращается на работу в Пентагон. Как сообщает Axios, об этом объявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«После двух лет службы в СНБ Том Уильямс возвращается в Пентагон», — говорится в заявлении О’Брайена.

Издание отмечает, что за три года это уже четвертый высокопоставленный чиновник, курирующий в Белом доме российское направление, который покидает должность.

Предшественник Уильямса Эндрю Пик в январе был временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое связано с вопросами безопасности. Пик в ноябре 2019 года сменил на посту Тима Моррисона, а тот занял должность после Фионы Хилл.

Двое последних советников давали показания Конгрессу во время процедуры импичмента Трампа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Немецкий автогигант сократит тысячи рабочих мест
Немецкий автогигант сократит тысячи рабочих мест
Трампа покинул четвертый за три года советник по России
Трампа покинул четвертый за три года советник по России
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли
Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли
Сбербанк объяснил ввод новой комиссии за переводы через банкоматы
Сбербанк объяснил ввод новой комиссии за переводы через банкоматы
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны
Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности

Топ на сегодня

Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане

Еще по теме

Советник Трампа по России покинет пост
СМИ: советник Трампа по России ушел в отставку
Трамп во второй раз сменил советника по нацбезопасности
Советник Трампа по внутренней безопасности ушел в отставку