Трампа покинул четвертый за три года советник по России

Алексей Вольцев

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс покидает Белый дом и возвращается на работу в Пентагон. Как сообщает Axios, об этом объявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

«После двух лет службы в СНБ Том Уильямс возвращается в Пентагон», — говорится в заявлении О’Брайена.

Издание отмечает, что за три года это уже четвертый высокопоставленный чиновник, курирующий в Белом доме российское направление, который покидает должность.

Предшественник Уильямса Эндрю Пик в январе был временно отстранен от работы в связи с расследованием, которое связано с вопросами безопасности. Пик в ноябре 2019 года сменил на посту Тима Моррисона, а тот занял должность после Фионы Хилл.

Двое последних советников давали показания Конгрессу во время процедуры импичмента Трампа.