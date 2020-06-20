В Астрахани тело ребенка, убитого гантелей, замуровали в бетон

Вадим Карасев

Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве собственного 12-летнего сына. Семья подозреваемой более трех месяцев водила следствие за нос, запутывая следы преступления.

Подробности убийства подростка сообщает РИА Новости, ссылаясь на Андрея Хегай – официального представителя СУ СК России по Астраханской области. 6 марта семья школьника обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына, который, с их слов, ушел гулять из дома 4 марта. С тех пор они его не видели. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сегодня следственные органы сообщают, что тело подростка было найдено замурованным в бетон под полом в доме его старшего брата. Следствие считает, что ребенок ушел из дома 4 марта, а вернулся утром 5 марта. Во время ссоры мать нанесла удар сыну гантелей, в результате тот скончался на месте от травмы не совместимой с жизнью.

Все это время семья потерявшегося утверждала, что видела сына на камерах видеонаблюдения, создавая иллюзию, что он жив.