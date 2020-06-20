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В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19

В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19
Два человека с диагнозом или подозрением на коронавирус скончались в Бельгии за минувшие сутки (накануне зафиксировали 12 смертей), общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 696, сообщил в субботу бельгийский институт здравоохранения Sciensano.

Число заболевших коронавирусом за сутки составило 74 человек (против 128 накануне), всего с середины марта заболели 60 550 человек из числа протестированных (более одного миллиона человек).

Сообщается, что госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, выписались 42 выздоровевших.


COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
# В мире
По материалам: ria.ru

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