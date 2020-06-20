В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

Вадим Карасев

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Общее число выросло до 1 032 913. Количество умерших достигло 48 954, также сообщается о 507 200 выздоровевших.

За последние сутки там зарегистрировали 54 771 новый случай инфицирования, что является рекордной цифрой для Бразилии за время пандемии. Отмечается, что очагом распространения инфекции в стране являются юго- восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. В регионе насчитывается 211 658 зараженных и 12 232 умерших.

Однако, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии число заразившихся только приближается к 1 миллиону и составляет на 1:30 по московскому времени 978 142.

Ранее профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая назвал причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии. По его словам, есть несколько объяснений размаху пандемии. Во-первых, большое число заболевших связано с размерами страны — пятой по территории в мире и первой в Южной Америке. Во-вторых, Бразилия — крупный хаб и самая важная страна на материке, поэтому в государство было завезено много случаев из США и Европы.