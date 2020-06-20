В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей из РОА

Анастасия Иванова

В виртуальной галерее Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Дорога памяти», где хранятся сведения о героях Великой Отечественной войны, почему-то нашлось место и предателям из «Русской освободительной армии» (РОА) нацистского преступника Андрея Власова, бывшего генерал-лейтенанта РККА. Конечно, многие власовцы потом раскаялись, были прощены и получили боевые награды за борьбу с нацизмом. Но в галерее храма кроме этих людей «для памяти потомков» оказались не раскаявшиеся до конца жизни предатели Родины.





Бывший полковник РККА Сергей Буняченко стал на службе у Гитлера командующим 1-й пехотной дивизии РОА. Ядром этой дивизии были остатки 29-й ваффен гренадерской («Русской») дивизии СС «РОНА» (Русская освободительная народная армия). Дивизию СС «РОНА» сформировал из предателей и уголовных преступников гражданин СССР Бронислав Каминский — этнический поляк, руководитель созданной немцами под Орлом марионеточной «Локотской республики».Поляк Каминский у гитлеровцев считался «недочеловеком», однако шеф СС Гиммлер присвоил Каминскому звание бригадефюрера (генерал- майора) СС. На момент, когда в ноябре 1944 года Буняченко принял от немцев командование власовской дивизией, «русские» эсэсовцы Каминского прославились уничтожением гражданского населения Варшавы. Каминский впоследствии был расстрелян немцами — за то, что во время подавления Варшавского восстания «русские» эсэсовцы изнасиловали медсестер из немецкого госпиталя. Буняченко не смутил преступный моральный облик эсэсовцев Каминского, ставших его подчиненными.

Во время службы в РККА Буняченко — уроженец Курской области был тайным украинским националистом. В конце 1942 года командир 59-й стрелковой бригады Буняченко перешел на сторону врага, добровольно сдавшись румынской разведгруппе в районе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В лагере военнопленных Буняченко был на привилегированном положении. К Власову он добровольно присоединился в мае 1943 года, когда в лагерь под Херсоном, где находился тогда Буняченко, прибыли немецкие вербовщики.

В мае 1945 года власовская дивизия Буняченко находилась в Чехословакии. Вопреки утверждениям апологетов власовщины, власовцы не принимали участия в освобождении Праги, от боевых столкновений с немцами уклонялись. После капитуляции Германии Буняченко с остатками своей дивизии сбежал в американскую зону оккупации и предложил американцам свои услуги как «борец против сталинизма в Советской России». 15 мая американцы выдали власовцев советской стороне. 1 августа 1946 Буняченко вместе с Власовым был повешен в Бутырской тюрьме по приговору военного трибунала.





В рядах власовцев бывший советский полковник Баерский был известен как «генерал-майор РОА Боярский». В августе 1942 года перебежчик Баерский-Боярский поставил свою подпись под обращением Власова к немцам — с просьбой о формировании подконтрольных Гитлеру русских военных частей. В том же году освобожденный из лагеря Баерский возглавил по приказу немцев зондеркоманду «Граукопф» (Седая голова), действовавшую против партизан, коммунистов и евреев в Белоруссии и западных областях РСФСР. «Граукопф» подчинялась абверу, в историографии она более известна как «Русская национальная народная армия», РННА. Показательно, что Баерский возглавил РННА, когда значительная часть ее карателей перешла к партизанам, не желая пятнать себя кровью своих соотечественников. В плен к немцам Баерский сдался добровольно в июне 1942 года, когда подчиненная ему 41-я стрелковая дивизия находилась в окружении под Ворошиловградом (ныне Луганск). Баерский-Боярский в мае 1945 года был захвачен чешскими партизанами в районе Праги и повешен.





Бывший подполковник РККА Георгий Васильев, военный топограф, сдался в плен немцам в конце мая 1942 года, когда советские части попали в «котел» под Харьковом. В лагере для советских офицеров-перебежчиков Васильев вступил в «Военно-исторический кабинет полковника Захарова». Так называлась особая группа, занимавшуюся по приказу немцев описанием истории воинских частей РККА, где ранее служили авторы- предатели. Немцы хотели использовать эти записки для более эффективной выработки военной стратегии и тактики на Восточном фронте. После выхода из лагеря Васильев занялся вербовкой в РОА, разъезжал с другими вербовщиками по лагерям, где содержались военнопленные красноармейцы. В ноябре 1944 года Васильев возглавил топографическое управление РОА. 9 мая 1945 года Васильев сдался американцам на границе Чехословакии и Австрии. От возвращения в СССР отказался — по «идейным соображениям». Его дальнейшая судьба неизвестна.

Данный исторический персонаж в особом представлении не нуждается. Его имя стало нарицательным. Власов указан на сайте храма как генерал-лейтенант из 2-й ударной армии, которая летом 1942 года попала в окружение в районе Мясного Бора (Новгородская область). В этой армии был только один генерал с такими паспортными данными — сам Власов. Место рождения Власова на сайте главного храма указано неверно — Власов родился в Нижегородской области. Дата смерти виртуального Власова — 5 октября 1942 года — совпадает с днем, когда генерала-предателя в СССР официально объявили пропавшим без вести.





Высказывается версия, как биографические данные предателей Родины оказались в почетной виртуальной галерее главного храма ВС РФ вместе с защитниками Отечества. Предполагают, что администраторы сайта Главного храма ВС РФ автоматически перенесли эти данные с ресурса Минобороны «Память народа». Как власовцы попали в почетную галерею ресурса Минобороны, возможно, придется выяснять правоохранительным органам. Известно, что данные по героям войны на «Дорогу памяти» может добавлять любой желающий. Не исключено, что над «Памятью народа» и сайтом главного храма Российской армии надругались сторонники Алексея Навального— как ранее произошло с сайтом «Бессмертного полка».

Муса Ибрагимбеков

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