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В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита

В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев в пятницу внесли в Госдуму законопроект об увеличении финансовых показателей компаний, при достижении которых проводится обязательный аудит, следует из базы данных нижней палаты парламента.

По действующему законодательству обязательный аудит проводится, если объем выручки компании за предыдущий год превышает 400 миллионов рублей или сумма ее активов на конец года свыше 60 миллионов рублей. Законопроект повышает эти показатели: по выручке - до 800 миллионов рублей, активам - до 400 миллионов рублей.

"Данная мера позволит освободить от обязательного аудита субъектов малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение", - поясняют разработчики. Они напоминают, что сейчас к субъектам малого предпринимательства относятся организации, у которых доход не превышает 800 миллионов рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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