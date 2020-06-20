В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Влада Некрасова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 294 за день и составило к вечеру субботы 20 633, один человек с таким диагнозом скончался, количество смертей выросло до 305, сообщило министерство здравоохранения.

По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом инфицированы 4668 человек, 40 из них находятся в тяжелом состоянии. При этом 15 659 пациентов выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.