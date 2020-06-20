В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою книгу
Сегодня, 20:28 Лидия Мартынова
Президент США Дональд Трамп считает, что экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон должен "заплатить высокую цену" за выпуск своей книги.
СМИ сообщали, что экс-помощник не согласовал содержание книги с действующим главой государства.
"Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!" – написал Трамп в Twitter.
Напомним, что суд в субботу разрешил выпуск книги Болтона.
сообщило, что суд разрешил публикацию книги Болтона.
По материалам: ria.ru