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В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою книгу

В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою книгу
Президент США Дональд Трамп считает, что экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон должен "заплатить высокую цену" за выпуск своей книги.

СМИ сообщали, что экс-помощник не согласовал содержание книги с действующим главой государства.

"Все ясно и просто: Джон Болтон, который был совсем на обочине, когда я подобрал его и дал ему шанс, нарушил закон, разгласив секретную информацию (в большом объеме). Он должен заплатить высокую цену за это, как и другие до него. Это никогда не должно повториться!" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, что суд в субботу разрешил выпуск книги Болтона.


сообщило, что суд разрешил публикацию книги Болтона.
# Политика
По материалам: ria.ru

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