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В эстонском парламенте считают, что ЕС должен увеличить военные расходы

В эстонском парламенте считают, что ЕС должен увеличить военные расходы

Заместитель председателя комиссии эстонского Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что «для поддержания стабильности» после пандемии странам ЕС необходимо увеличивать военные расходы на оборону. Правда, Михкельсон признает, что сделать это в условиях экономического спада в краткосрочной перспективе будет сложно, пишет err.ee.

«В краткосрочном плане проблем много, в том числе и в Эстонии — поэтому будет сложно придерживаться такого же уровня расходов на оборону. Но в целом нужно понимать, что чтобы как-то сохранить стабильность после пандемии, надо все-таки увеличивать расходы на дипломатию и оборону», — сказал Михкельсон в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4».

Он пояснил, что заявленное на этой неделе двукратное сокращение численности американских войск в ФРГ связано с претензиями Белого дома к Германии в сфере военных расходов и торговли.

«Сейчас критика Трампа, в первую очередь, нацелена на то, что якобы Германия не хочет больше инвестировать в НАТО на оборонные нужды», — напомнил Михкельсон.

По его словам, существенную роль также играют торговые отношения между США и Германией. «Для Трампа, как для бывшего бизнесмена, всегда очень важны цифры в торговле. Играет роль не только то, что Германия очень успешная страна по торговле — экспорт там гораздо выше, чем импорт — но и личные отношения между лидерами этих стран. А они не очень хорошие», — добавил зампредседателя парламентской комиссии по иностранным делам.

Тем не менее, отметил Михкельсон, сначала следует дождаться реальных действий. «Трамп где-то полтора года назад уже говорил, что надо вывести американские войска из Сирии. Но полтора года прошли — и войска до сих пор там. Поэтому одно дело — риторика, которая влияет на общий фон отношений между странами. Другое дело — выполнение действий», — подчеркнул эстонский политик.

На этом фоне, по его мнению, нужно, чтобы страны ЕС сами увеличивали свои военные расходы. «Когда мы говорим о Ливии или Сирии, мы видим, что войны уже идут годами; знаем, какая острая ситуация сейчас на Корейском полуострове. Поэтому тут в интересах самих стран, которые входят в НАТО, увеличивать расходы — из-за того, что, например, в сфере обороны будут использоваться новые технологии и потому что просто необходима модернизация», — пояснил Михкельсон.

«Куда больше-то?! Эстония сейчас тратит на военные нужды почти 700 миллионов евро в год, и при этом не может найти 200 миллионов, чтобы сократить полугодовые очереди к врачам. Из каких таких секретных источников Михкельсон собирается черпать деньги на оборону, если для простого поддержания штанов мы вынуждены брать кредит в 5 миллиардов евро?», — возмущается главные редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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