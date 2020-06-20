В эстонском парламенте считают, что ЕС должен увеличить военные расходы
Заместитель председателя комиссии эстонского Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что «для поддержания стабильности» после пандемии странам ЕС необходимо увеличивать военные расходы на оборону. Правда, Михкельсон признает, что сделать это в условиях экономического спада в краткосрочной перспективе будет сложно, пишет err.ee.
Он пояснил, что заявленное на этой неделе двукратное сокращение численности американских войск в ФРГ связано с претензиями Белого дома к Германии в сфере военных расходов и торговли.
По его словам, существенную роль также играют торговые отношения между США и Германией. «Для Трампа, как для бывшего бизнесмена, всегда очень важны цифры в торговле. Играет роль не только то, что Германия очень успешная страна по торговле — экспорт там гораздо выше, чем импорт — но и личные отношения между лидерами этих стран. А они не очень хорошие», — добавил зампредседателя парламентской комиссии по иностранным делам.
Тем не менее, отметил Михкельсон, сначала следует дождаться реальных действий. «Трамп где-то полтора года назад уже говорил, что надо вывести американские войска из Сирии. Но полтора года прошли — и войска до сих пор там. Поэтому одно дело — риторика, которая влияет на общий фон отношений между странами. Другое дело — выполнение действий», — подчеркнул эстонский политик.
На этом фоне, по его мнению, нужно, чтобы страны ЕС сами увеличивали свои военные расходы. «Когда мы говорим о Ливии или Сирии, мы видим, что войны уже идут годами; знаем, какая острая ситуация сейчас на Корейском полуострове. Поэтому тут в интересах самих стран, которые входят в НАТО, увеличивать расходы — из-за того, что, например, в сфере обороны будут использоваться новые технологии и потому что просто необходима модернизация», — пояснил Михкельсон.