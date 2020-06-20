В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19

Алексей Вольцев

Южная Корея зарегистрировала 67 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12373, выздоровели 10856, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Последний раз такой высокий суточный прирост больных был зафиксирован 28 мая, когда он достиг 79 человек. Но уже три недели ежедневное количество новых зараженных держалось в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, 31 завезен из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, еще по 17 в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 18 случаев были выявлены на карантинном досмотре.