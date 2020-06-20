В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек

Алексей Вольцев

За сутки в Москве в результате заражения коронавирусом умерли 34 человека. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что это наименьшее число с 6 мая, когда в последний раз было зарегистрировано менее 40 умерших.

Общее число смертей от COVID-19 в столице достигло 3565. У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Сутками ранее сообщалось о 48 умерших.

По последним данным, в Москве выявили 211 921 случаев заражения коронавирусом, 132 434 пациента уже выздоровели.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин заявил, что страна спокойно переживает период эпидемии коронавируса потому, что могла опереться на собственные возможности и свой тыл.

При этом президент пообещал и впредь следить за реализацией мер поддержки граждан и экономики, поскольку «когда экономика восстанавливается, это особенно важно».