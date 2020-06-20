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В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировойВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Об этом пишет The Telegraph.

Директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын (Stanislaw Zaryn) заявил изданию, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны. «"Война памяти", которую продолжает Россия, направлена на то, чтобы обелить позорное советское прошлое, стереть из коллективной памяти тот факт, что во время войны Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом, и подкрепить миф о том, что Советский Союз — единственный победитель нацистской Германии», — подчеркнул он.

Как отмечает The Telegraph, если в 1990-х годах российские власти признавали многочисленные преступления советского режима и приносили извинения за них, то в последние годы политика Кремля в этом плане существенно изменилась. В частности, считает издание, Москва необоснованно настаивает на том, что пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией был вынужденной мерой.

Ранее сообщалось, что в статье, которая была опубликована 18 июня, Путин рассказал о сговоре Польши с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером перед Второй мировой войной. По словам президента, в 1938 году Польша заранее договорилась с Германией о разделе территории Чехословакии. В той же статье российский лидер отмечал, что трагедия, развернувшаяся в Польше после вторжения нацистов на территорию страны, полностью лежит на совести тогдашнего польского руководства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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