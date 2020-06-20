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В Раду подали закон о "декретном" отпуске для мужчин: что он предусматривает

В Раду подали закон о "декретном" отпуске для мужчин: что он предусматривает

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что украинские мужчины смогут, подобно британскому премьеру Борису Джонсону, уходить в декретный отпуск, а также иметь возможность совмещать работу с воспитанием детей.

Проект закона под № 3695, направлен на выполнение обязательств Украины в рамках международного «Партнерства Биарриц», сообщили в Офисе Президента.

«Этот законопроект — первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного «Партнерства Биарриц» по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к «Партнерству» было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом министров «, — считают в ОП.

По мнению авторов законопроекта, он поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Документом, в частности, предложено внести изменения в Кодекс законов о труде и закона «Об отпусках», закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:


на установление сокращенного рабочего времени для отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);
на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;
равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, что ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом — предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

В свою очередь, депутат от «Слуги Народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook отметила, что право уйти в декрет у мужчин в 22 из 28 стран ЕС. А продолжительность отпуска колеблется от одного дня в Италии до 64 в Словении.

По ее словам, при рождении ребенка будет предусматриваться единоразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста — с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

Тем временем украинские мужчины, как писали «ФАКТЫ», уже успешно используют право на декретный отпуск, не дожидаясь в решения вопроса на законодательном уровне. Так, когда в декабре прошлого года после ряда масштабных пожаров в Одессе был отстранен от занимаемой должности начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак, он, недолго думая, ушел в декретный отпуск. А его супруга Майя Федорчак, которая числилась в областном управлении в должности диспетчера, вышла на работу. Теперь, очевидно, возможностей у отцов станет еще больше.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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