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В России спустя восемь месяцев нашли мертвыми двух малолетних братьев

В России спустя восемь месяцев нашли мертвыми двух малолетних братьевАрхивное фотоФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Уфе в реке нашли тела двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести в октябре прошлого года, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Башкирии.

Тела восьмилетнего Ильи Мазова и пятилетнего Вячеслава Мазова обнаружили в реке Уфа спустя восемь месяцев поисков. Причины смерти мальчиков будут установлены с помощью экспертиз.

По факту исчезновения братьев и их отца Артема Мазова было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Поиски Мазова-старшего продолжаются.

Как уточняет агентство «Башинформ», 37-летний Мазов пропал вместе с сыновьями в конце октября 2019-го после ссоры с супругой.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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