В санатории Краснодарского края по-прежнему рекомендовано ехать со справками

Лидия Мартынова

Ситуация со справками (об эпидокружении и отрицательный тест на COVID-19) для туристов, прибывающих в Краснодарский край, потребовала разъяснения. Несмотря на заявления региональных властей об отмене подобных документов для всех категорий въезжающих, справки по-прежнему рекомендованы тем, кто приезжает на санаторный отдых.

СПРАВКА И ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ КРАСНОДАРСКИХ САНАТОРИЕВ НУЖНЫ

Власти Кубани 18 июня на заседании краевого оперативного штаба приняли решение о снятии карантина с 21 июня и открытии всех средств размещения – пансионатов и отелей емкостью более 50 номеров.

Следуя этой логике, краевой глава Вениамин Кондратьев заявил о том, что необходимо уровнять «в правах» тех, кто приезжает на санаторный отдых (тест на «ковид» и справка на эпидокружение нужны) и тех, кто селится в отелях и пансионатах (справок не требуется).

Однако в постановлении главы Краснодарского края N354 от 18 июня, которое вышло по итогам заседания краевого штаба, пункта об отмене справок для прибывающих на санаторный отдых нет.

Таким образом, действие рекомендаций Роспотребнадзора де-факто сохранено. Эту информацию «Вестнику АТОР» подтвердили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в Ассоциации оздоровительного туризма и туроператоры.

По информации представителей минкурортов региона, в крае «работают над смягчением указанных требований Роспотребнадзора и надеются на их скорую отмену».

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ЗАПУТАЛИ ВСЕХ

Дмитрий Богданов, генеральный директор сочинского санатория «Знание», говорит, что де-юре требование о справках по «ковиду» для заселения в краснодарские здравницы незаконно.

В п.1 уже упомянутого постановления N354 говорится, что режим «повышенной готовности», который вводится в крае с 21 июня, распространяется только на региональные силы МЧС. Про хозяйствующие субъекты в постановлении ничего не сказано.

Кроме того, как отмечает г-н Богданов со ссылкой на ранее полученные им разъяснения от замглавы федерального Роспотребнадзора, справка и тест для приема санаторий требовались только в условиях карантина. При снятии этого режима потребность в них отменяется.

Дмитрий Богданов подчеркивает, что противоречивые заявления и документы краевых властей вводят в заблуждение как санаторные учреждения и туроператоров, так и самих туристов.

Например, на последнем заседании краевого штаба Вениамин Кондратьев заявил, что если в отеле или санатории выявят заболевшего «ковидом», объект размещения превратят в обсерватор. Хотя это апрельское требование Роспотребнадзора отменили в мае.

Отметим, что в итоге в краевом постановлении N354 пункта о «превращении» отелей или санаториев в обсерваторы нет. Там лишь говорится об обсерваторе для всех лиц, которые прибудут из-за рубежа.

Тем не менее, по словам Дмитрия Богданова, гостям, которые собираются на отдых в санаторий «Знание» в июне, стоит все-таки позаботится о необходимых справках и тестах.

«Рекомендуем справки брать», - отметил он.

ОТЕЛЬ ДО 50 НОМЕРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ В СПИСКЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О том, что в санатории и отели с медлицензией справка и тест на коронавирус нужны, а в при заселении в обычный отель такие документы не требуются, сообщили и представители национального туроператора АЛЕАН.

По информации АЛЕАН, гостиницы до 50 номеров, которым было разрешено открываться с 12 июня, принимают туристов на основании ваучера. Важно, чтобы отель был в официальном списке Роспотребнадзора: санитарное ведомство передает эти данные в аэропорты, вокзалы и посты ГИБДД.

Отели с номерным фондом более 50 номеров, которым разрешено открываться с 21 июня, сейчас они подают заявки в Роспотребнадзора. В эти гостиницы также заезд без теста и справки.

С 21 июня туристы могут беспрепятственно передвигаться за пределами отелей, самостоятельно добираться из аэропорта/вокзала до места проживания (ранее санатории и отели с медлицензией обязаны были их встречать).

Проверка справок и тестов для следующих на санаторный отдых будет производится уже не в аэропорту или вокзале, а объектами размещения на месте.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ТЕМ, КТО ЗАЕЗЖАЕТ В САНАТОРИИ

Таким образом, обязательными для заезда документами в соответствии с общими рекомендациями Роспотребнадзора во все объекты размещения с медицинской лицензией по-прежнему являются:

, подтверждающие наличие бронирования в санатории (отеле);, полученная не позднее чемдо отъезда в санаторий (отель). Важно:(заключение) врача-эпидемиологадо даты заезда в санаторий (отель). Ее же называют справкой об эпидокружении.Многие санатории в обязательном порядке требуют также. Однако некоторые здравницы(если путевка без лечения, или туристы готов сделать ее на месте).для детей также обязательны.