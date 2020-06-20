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В сети обсуждают школьные фотографии Джиджи, Анвара и Беллы Хадид

В сети обсуждают школьные фотографии Джиджи, Анвара и Беллы Хадид

Увидеть, какими были звезды до нахлынувшей популярности, проще простого. Достаточно предложить их бывшим однокурсникам и одноклассникам поделиться старыми фотографиями в соцсетях. Пользователь твиттера Бен Аптон попросил других юзеров опубликовать в сети снимки самых известных выпускников их школ. Фотоархив Лилы Савойи, продемонстрированный девушкой в TikTok, набрал пока что наибольшее количество просмотров. Савойя училась в одной школе с моделями Джиджи, Анваром и Беллой Хадид.

Анвар, Джиджи и Белла Хадид в школьные годы


Все трое детей Мохамеда и Иоланды Хадид улыбаются на снимках из школьного фотоальбома Лилы. И Джиджи на них позирует профессионально, потому что уже в школе Malibu High School, где все они учились, она делала первые шаги в сторону будущей профессии. А сразу после окончания школы подписала контракт с модельным агентством IMG.


Джиджи Хадид


23-летняя Белла Хадид на два года младше своей сестры, так что на школьных фотографиях она еще более юная. Ну а их брат Анвар, которому сейчас 20 лет, в альбоме Лилы Савойи выглядит ребенком.


Белла Хадид

В Malibu High School школьники учатся с шестого класса. 25-летняя Джиджи Хадид в школьные годы серьезно занималась спортом — была капитаном волейбольной команды, занималась верховой ездой и на некоторое время приостановила рано начавшуюся модельную карьеру, чтобы уделять достаточно времени спорту и учебе. Сейчас, напомним, модель тоже взяла паузу в работе, потому что готовится к рождению ребенка.

 

@lilasavoia

haha oopsie ##hadidsisters ##malibu ##fyp

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По материалам: spletnik.ru

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