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В сети перечислили сказанные в самый неподходящий момент худшие фразы

В сети перечислили сказанные в самый неподходящий момент худшие фразыФото: Globallookpress.com

Пользователь Reddit 9_Soldiers_In_A_Bear начал тред, в котором предложил другим юзерам перечислить худшие фразы, сказанные в самый неподходящий момент. Пост набрал более 70 тысяч одобрительных оценок и 14,5 тысячи комментариев.

Юзерша YaBoiMai рассказала, что четыре года состояла в отношениях с мужчиной, который ее унижал, и год была за ним замужем. Когда жена попросила развод, муж сказал: «Ты не можешь сделать это, потому что попадешь в ад». Тогда женщина ответила: «Что ж, значит, я встречу там тебя».

Пользователь syrahcassette вспомнил, как был у стоматолога в первый раз. Чтобы приободрить пациента, доктор после введения обезболивающего спросил: «Как себя чувствуете?» Рассказчик сказал: «Я не чувствую». А юзер kezopster в ответ на обвинения в пассивной агрессии заявил: «Какая часть звучала пассивно? Я не хочу казаться пассивным».

beatdownbuffalo вспомнил, как его девушка во время спора о том, что ей стоит вернуться на учебу, разозлилась и сказала: «Рим тоже построили не за один день!» Пользователь отметил на это: «Да, но его хотя бы построили». Jokulgoblin рассказал, как во время работы в книжном магазине ему пришлось отвечать на вопрос покупателя о том, как часто выходят периодические издания. «Периодически», — отметил он, после чего клиент потребовал позвать менеджера. «Но оно того стоило», — подчеркнул он.

Ранее в июне пользователи Reddit принялись обсуждать самые серьезные проблемы, с которыми столкнулись, когда выросли. Так, многие и не подозревали, например, насколько запутанной является система страхования в США. Также юзеры полагали, что их родители любят всех, кто находится вокруг, однако это оказалось неправдой. Комментаторы также поделились, что никогда не были готовы к потере любимых людей.

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По материалам: lenta.ru

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