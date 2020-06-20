В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма" студии Миядзаки

Влада Некрасова

В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма". Это первый проект японской студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки, который полностью создали с использованием 3D-анимации.© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

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Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

2 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

3 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli1 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli2 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli3 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

В основу сценария легла детская книга "Earwig and the witch" британской писательницы Дианы Уинн Джонс, написавшей "Ходячий замок" и "Моя тетушка ведьма" (по обоим романам на студии Ghibli были сняты одноименные мультфильмы).

вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля, состоится зимой этого года.