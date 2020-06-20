Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского

В Турции Веру Брежневу посчитали женой ЗеленскогоФото: @luiza4kaLova_

Турецкая газета Hurriyet посчитала певицу Веру Брежневу женой президента Украины Владимира Зеленского. Об ошибке рассказала пользователь Twitter Луиза Чкалова.

Изображение с ошибкой было напечатано в статье про то, что жена Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Однако вместо фотографии первой леди Украины иллюстрацией стал постер из фильма «Восемь лучших свиданий» с Зеленским и Брежневой. Позже газета исправила ошибку на своем сайте.

Картина «Восемь лучших свиданий» вышла в 2016 году. В ней Владимир Зеленский и Вера Брежнева играют супружескую пару.

О том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, стало известно 12 июня. Через несколько дней ее госпитализировали в одну из больниц Киева.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян
Великобритания скрыла от России данные о счетах россиян
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей из РОА
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы

Топ на сегодня

В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

Еще по теме

Бывшую участницу группы "ВИА Гра" раскритиковали за "неумение петь"
Минкульт РФ выступил против запрета показа фильма с Зеленским
В офисе Зеленского обнаружена вспышка коронавируса
Вера Брежнева стала самой половой дамой Российской Федерации в 4-й раз