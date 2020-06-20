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В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войнеФото: Алексей Никольский / РИА Новости

В МИД Великобритании прокомментировали статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства отметил, что историю нельзя переписывать в угоду интересам того или иного государства. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил собеседник агентства.

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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