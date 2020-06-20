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Валентина Матвиенко отметила вклад Магомедали Магомедова в сохранение стабильности в Дагестане

Валентина Матвиенко отметила вклад Магомедали Магомедова в сохранение стабильности в Дагестане

Невозможно переоценить всё то, что сделал почётный председатель Государственного совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов во время «парада суверенитетов» для сохранения стабильности региона, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Тогда же порой всё весело на волоске. Невозможно переоценить то, что сделал Магомедали Магомедов, чтобы сохранить общественно-политическую стабильность в республике. Избежать потрясений», — сказала спикер в интервью для документального фильма к 90-летию бывшего главы Дагестана Магомедали Магомедова, показанному по телеканалу «Россия 24».

По её словам, Магомедали Магомедов уникален не только для масштабов Дагестана, но и для всей России.

«Народная мудрость гласит: «Какой мост построишь, по такому и перейдёшь». Магомедали Магомедов строил мост в очень непростое время, новый российский федерализм только-только зарождался. Тем не менее мост вышел мощным и надёжным», — констатировала Матвиенко.

Магомедали Магомедов долгое время возглавлял Дагестан. С 24 мая 1983 года он занимал должность председателя Совета министров Дагестанской АССР, с августа 1987-го — председателя президиума Верховного совета республики, с 1990-го — руководил Верховным советом. После распада СССР возглавил Верховный совет, а затем новый исполнительный орган - Государственный совет Республики Дагестан. Этот пост он занимал до 2006 года, когда полномочия Госсовета были прекращены.

В начале 1990-х, во время так называемого парада суверенитетов, Магомедали Магомедов сыграл решающую роль в сохранении Дагестана в составе России. При его участии в 1994 году была принята новая конституция республики и избран Госсовет, что, по признанию политика в интервью РИА «Дагестан», сохранить единство страны, «обеспечить представительство и участие в политической жизни всех народов региона, нейтрализовать постоянно провоцируемое извне межнациональное противостояние».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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