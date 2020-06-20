Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой

Вадим Карасев

Александр ВасильевФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал о том, как его спасла телеврач и доктор медицинских наук Елена Малышева. По словам Васильева, опубликованным в Instagram-сториз Малышевой, без ее помощи он мог бы умереть.

«Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили», — сказал Васильев. Он добавил, что благодаря Малышевой остался на этом свете, потому что без ее помощи «мог бы быть вместе с ангелочками уже на том».

У Васильева диагностировали воспаление легких в середине апреля вскоре после того, как его соведущая певица Надежда Бабкина была госпитализирована с коронавирусом. Первоначально сообщалось, что тесты не подтвердили у него COVID-19.

Позже Васильев рассказал, что сдавал пять тестов на коронавирус и самый первый из них был положительным. Он провел в медцентре в Коммунарке десять дней.

Пока ведущий находился на лечении в медцентре в Коммунарке, на съемках его подменяли коллега с Первого канала Дмитрий Дибров и продюсер Валдис Пельш. Ближе к концу мая Васильев вернулся на съемочную площадку «Модного приговора» вместе с Бабкиной.