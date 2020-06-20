Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

Алексей Вольцев

Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за поправки в основной закон страны, сделает ее сильнее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.