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Волонтеры Победы со всего мира занялись благоустройством воинских захоронений и памятников

Волонтеры Победы со всего мира занялись благоустройством воинских захоронений и памятников

Волонтеры из России и стран зарубежья приняли участие в Международном субботнике в рамках Года памяти и славы. Активисты обновили краску на оградах и очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. 

Как сообщается в пресс-релизе ВОД "Волонтеры Победы" к субботнику также подключились Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия "Единая Россия".

"За один день мы привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причём не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что Волонтёры Победы за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов. Так, В Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии - на Старом гарнизонном кладбище в г. Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны" – отметила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.


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По материалам: uposters.ru

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