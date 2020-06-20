Волонтеры Победы со всего мира занялись благоустройством воинских захоронений и памятников

Вадим Карасев

Волонтеры из России и стран зарубежья приняли участие в Международном субботнике в рамках Года памяти и славы. Активисты обновили краску на оградах и очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

Как сообщается в пресс-релизе ВОД "Волонтеры Победы" к субботнику также подключились Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия "Единая Россия".



"За один день мы привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причём не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что Волонтёры Победы за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов. Так, В Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии - на Старом гарнизонном кладбище в г. Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны" – отметила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.





