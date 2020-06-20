Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны

Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны
Фото: ИА Regnum

Активисты "Волонтеров Победы" и "Поискового движения России" перед Днем памяти и скорби 20 июня организуют субботники и приведут в порядок тысячи заброшенных памятников Великой Отечественной войны. Особое внимание будет направлено на памятники в небольших поселениях, оказавшиеся в заброшенном состоянии.

"Известные мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, всегда на слуху. За ними ведется постоянный уход со стороны муниципалитетов, так как они являются не просто физическим воплощением нашей памяти, но уже и средством культурного наследия нашей страны. А что касается памятных захоронений, братских могил и мемориалов в небольших поселениях - деревнях, которые уже приходят в запустение, - такие мемориалы часто находятся в заброшенном и полузаброшенном состоянии. Поэтому упор во время субботника мы делаем именно на них", - рассказала пресс-секретарь "Волонтеров Победы" Ксения Ковалева.

По ее словам, география субботника охватит не только Россию - в субботнике примут участие волонтеры из Азербайджана, Армении, Киргизии, Латвии и Польши. В рамках субботника активисты уберут мусор вокруг мемориалов и захоронений, обновят старую краску, очистят от пыли и грязи памятники и высадят цветы. Особое внимание будет уделено могилам ветеранов, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники.

«Что касается мер защиты в период коронавируса, то они будут приниматься в каждом регионе индивидуально исходя из эпидемиологической ситуации. "Когда согласовывали акцию с регионами, те сами решали, как поисковики будут работать с учетом эпидемиологической ситуации. К сожалению, многие отказались, так как был введен совсем жесткий режим", - уточнил пресс-секретарь "Поискового движения России" Игнат Кушнарев.

Все волонтеры будут снабжены средствами защиты, на объектах также будет соблюдаться социальная дистанция.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли
Доктор Мясников назвал самый опасный вид головной боли
Сбербанк объяснил ввод новой комиссии за переводы через банкоматы
Сбербанк объяснил ввод новой комиссии за переводы через банкоматы
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны
Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана

Топ на сегодня

Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане

Еще по теме

Военнослужащие ТОФ провели косметический ремонт и благоустройство 14 памятников воинам Великой Отечественной войны
Волонтеры Победы зажгли «свечи памяти»
Более 20 памятников и постаментов с техникой ВОВ отреставрировано военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в ходе Единого субботника
"Волонтеры Победы" зажгли "свечи памяти" в России и за рубежом