Волонтеры приведут в порядок тысячи памятников войны

Вадим Карасев

Фото: ИА Regnum

Активисты "Волонтеров Победы" и "Поискового движения России" перед Днем памяти и скорби 20 июня организуют субботники и приведут в порядок тысячи заброшенных памятников Великой Отечественной войны. Особое внимание будет направлено на памятники в небольших поселениях, оказавшиеся в заброшенном состоянии.

"Известные мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, всегда на слуху. За ними ведется постоянный уход со стороны муниципалитетов, так как они являются не просто физическим воплощением нашей памяти, но уже и средством культурного наследия нашей страны. А что касается памятных захоронений, братских могил и мемориалов в небольших поселениях - деревнях, которые уже приходят в запустение, - такие мемориалы часто находятся в заброшенном и полузаброшенном состоянии. Поэтому упор во время субботника мы делаем именно на них", - рассказала пресс-секретарь "Волонтеров Победы" Ксения Ковалева.

По ее словам, география субботника охватит не только Россию - в субботнике примут участие волонтеры из Азербайджана, Армении, Киргизии, Латвии и Польши. В рамках субботника активисты уберут мусор вокруг мемориалов и захоронений, обновят старую краску, очистят от пыли и грязи памятники и высадят цветы. Особое внимание будет уделено могилам ветеранов, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники.

«Что касается мер защиты в период коронавируса, то они будут приниматься в каждом регионе индивидуально исходя из эпидемиологической ситуации. "Когда согласовывали акцию с регионами, те сами решали, как поисковики будут работать с учетом эпидемиологической ситуации. К сожалению, многие отказались, так как был введен совсем жесткий режим", - уточнил пресс-секретарь "Поискового движения России" Игнат Кушнарев.

Все волонтеры будут снабжены средствами защиты, на объектах также будет соблюдаться социальная дистанция.