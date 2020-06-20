Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19

Лидия Мартынова

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что быстрый выход российской вакцины против COVID-19 обусловлен использованием технологической платформы, зарекомендовавшей себя при создании вакцины против вируса Эбола, сообщили в МО РФ.

"Используя эту платформу, НИЦ Гамалеи совместно с Минобороны России, в первую очередь 48 ЦНИИ, удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого удалось добиться за счет того, что до этого были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола, которые создавались совместно с 48 ЦНИИ, Военно-медицинской академией имени Кирова и Главным военным клиническим госпиталем имени академика Н.Н. Бурденко", - приводятся слова Гинцбурга.