"Все превращает в дерьмо": Болтон раскрыл отношение Трампа к Макрону

Вадим Карасев

Президент США не ценит французского лидера Эммануэля Макрона, утверждает в своих мемуарах бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Американский лидер хорошо относится к премьер-министрам Великобритании и Японии Борису Джонсону и Синдзо Абэ, считая их близкими себе по духу. К Эммануэлю Макрону, напротив, он чувствует неприязнь, приводит отрывок The Guardian.

Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент, "превращается в дерьмо", пишет Болтон. Плохо он относился также к бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которую критиковал за проведение Brexit.

Мемуары Болтона "Комната, где все произошло" начнут продаваться на следующей неделе, но отрывки уже попали в СМИ и вызвали скандал. Трамп предстает в них совершенно неопытным управленцем и несведущим человеком. Так, по словам Болтона, он спрашивал перед встречей с Путиным, является ли Финляндия частью России. На саммите с Си Цзиньпинем "умолял" помочь ему переизбраться, а на встрече с Терезой Мэй уточнил, действительно ли Британия обладает ядерным оружием.