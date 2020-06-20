Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Все превращает в дерьмо": Болтон раскрыл отношение Трампа к Макрону

"Все превращает в дерьмо": Болтон раскрыл отношение Трампа к Макрону

Президент США не ценит французского лидера Эммануэля Макрона, утверждает в своих мемуарах бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. 

Американский лидер хорошо относится к премьер-министрам Великобритании и Японии Борису Джонсону и Синдзо Абэ, считая их близкими себе по духу. К Эммануэлю Макрону, напротив, он чувствует неприязнь, приводит отрывок The Guardian.

Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент, "превращается в дерьмо", пишет Болтон. Плохо он относился также к бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которую критиковал за проведение Brexit. 

Мемуары Болтона "Комната, где все произошло" начнут продаваться на следующей неделе, но отрывки уже попали в СМИ и вызвали скандал. Трамп предстает в них совершенно неопытным управленцем и несведущим человеком. Так, по словам Болтона, он спрашивал перед встречей с Путиным, является ли Финляндия частью России. На саммите с Си Цзиньпинем "умолял" помочь ему переизбраться, а на встрече с Терезой Мэй уточнил, действительно ли Британия обладает ядерным оружием. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев
Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков
Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил
"Все превращает в дерьмо": Болтон раскрыл отношение Трампа к Макрону
"Все превращает в дерьмо": Болтон раскрыл отношение Трампа к Макрону
В эстонском парламенте считают, что ЕС должен увеличить военные расходы
В эстонском парламенте считают, что ЕС должен увеличить военные
Волонтеры Победы со всего мира занялись благоустройством воинских захоронений и памятников
Волонтеры Победы со всего мира занялись благоустройством воинских
«Северный поток-2» экономически и инвестиционно закончен — Новак
«Северный поток-2» экономически и инвестиционно закончен — Новак
Великобритания погрязла в рекордных за полвека долгах
Великобритания погрязла в рекордных за полвека долгах
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о
17-летнему вратарю-герою «Ростова» предложили бесплатное такси до конца жизни
17-летнему вратарю-герою «Ростова» предложили бесплатное такси до
Видео дня: как с помощью макияжа перевоплотиться в Викторию Бекхэм
Видео дня: как с помощью макияжа перевоплотиться в Викторию Бекхэм
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции
ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

Еще по теме

Болтон раскрыл темы будущих переговоров Владимира Путина и Трампа
Путин примет советника президента США Болтона в Кремле
Советник Трампа рассказал о встрече с Путиным
Болтон оценил мысли Трампа о личных отношениях с Путиным