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Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin

Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — гаджет Mami, который обещает заменить салонный уход и поможет забыть об отечности и темных кругах под глазами, сузить поры, а также восстановить эластичность кожи.

Последнее время на бьюти-рынке появляется все больше домашних гаджетов с разнообразными функциями. Лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin, кажется, умеет все. У него есть функции комплексного воздействия микротоковой терапией, горячего и холодного массажа, LED- и ионотерапии. При этом каждый "сеанс" длится не более десяти минут. Расскажем про каждую функцию отдельно.


Как действует ионотерапия?

Наверняка многие слышали про фены с ионизацией, но для чего ионы коже? Термин "ионотерапия" нередко используется производителями в качестве маркетингового хода.


На самом же деле ток небольшой величины способен проникать в патологический очаг, восстанавливая клеточную мембрану и нормализуя таким образом работу клеток. Это необходимо для правильной работы ионных каналов. Под влиянием микротоков работа ионных каналов активизируется: в клетку начинают поступать ионы К+, Na+, Ca2+, Mg2+, кислород, питательные вещества. Ионы Ca2+ являются катализатором многих ферментативных процессов, увеличение их внутриклеточной концентрации активирует процессы метаболизма.

Как действует светотерапия?

Под действием LED-света восстанавливаются поврежденные клеточные мембраны, ускоряется рост клеток. С возрастом здоровые клетки не в состоянии обновляться нормально, эту проблему и решает светотерапия. Кожа поглощает определенные длины волн света (цвета) и использует их в качестве источника энергии для активизации специфических клеточных функций. Светотерапия может воспроизвести эти отдельные длины волн, чтобы "перезарядить" клетки, активизировать их, быстрее восстановить и омолодить.

Например, синий свет интенсивно поглощается фоторецепторами кожи, порфиринами, которые выделяют кислород, убивающий бактерии, таким образом синий свет борется с акне.


Можно ли использовать гаджет без крема и сыворотки?

При проведении процедуры желательно использовать косметические средства, которые подходят именно вам: кремы, гели, сыворотки или увлажняющие маски, например биоцеллюлозные, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном. Все они будут еще более эффективны, так как микротоковый массажер усиливает проникновение питательных компонентов глубже в кожу. Однако можно использовать массажер без каких-либо средств, например, на нормальном или холодном режиме.

Что такое микротоковая терапия и зачем она нужна?

Микротоковая терапия — безопасный, приятный (вопреки многим стереотипам) и очень эффективный аппаратный метод воздействия на кожу. В микротоковой терапии используются токи малой силы и низкой частоты. Они не вызывают сокращения мышечных волокон, а действуют на клеточном уровне (воздействуют на уровне клеточной мембраны). Под действием микротоков усиливается синтез белков и липидов. Микротоковые импульсы мягко и эффективно воздействуют на эпидермис, дерму, сосудистую сеть, мышцы и создают условия для образования новых эластиновых волокон. Микротоки оказывают дренажное, противоотечное, метаболическое и лифтинговое действие.

 

 

На клеточном уровне у нас постоянно происходят электрохимические реакции, которые важны для жизнедеятельности организма. Клеточная оболочка, если клетка — в хорошем состоянии, как правило, поляризована — с внешней стороны она имеет отрицательный заряд. А с внутренней — положительный. Таким образом, здоровая клетка взаимодействует с окружающей средой с помощью электрических сигналов.

Если же начались процессы увядания, если есть кожные повреждения, воспаления, то происходят перебои, ухудшается работа клеток. Микротоки, напротив, помогают привести их состояние в норму. Заряд клеточной оболочки восстанавливается, ускоряются процессы регенерации, а потом и общее состояние кожи становится гораздо лучше. Микротоковая терапия отлично справляется с отечностью, она дает выраженный лимфодренаж-эффект. Итак, вернемся к самому гаджету.

На выбор 3 режима: "холодный" (Cool) с LED-индикатором синего света, держит температуру на 6—10 градусов ниже нормальной комнатной температуры и предназначен для снятия отечности, устранения темных кругов, снятия воспалений, лечения акне и сужения пор.

"Горячий" режим (Hot) с LED-индикатором красного cвета. Температура поднимается при этом режиме до 40 градусов и обеспечивает лифтинг-эффект, улучшает кровообращение и цвет лица, ускоряет обменные процессы в коже, снимает напряжение в мышцах и способствует лучшему проникновению уходовой косметики в кожу.

Предвосхищая вопросы: косметологи уверяют, что нагрев до 45 градусов совершенно безвреден для кожи. Наоборот, помогает расслабить мышцы и полезен для тканей. Однако тем, у кого есть купероз в некоторых зонах, рекомендуется не пользоваться функцией с нагревом именно в этих определенных зонах.

"Нормальный" режим (Normal) — это вибрации, микротоковые импульсы и ионотерапия. Гаджет обещает улучшить тургор кожи, ускорить обменные процессы и насытить ионизированным кислородом.

Сам массажер компактный, в комплекте идет беспроводная зарядка. Он водонепроницаем, поэтому его смело можно мыть под струей воды.

Как и у любого бьюти-девайса, у Mami есть свои противопоказания к использованию. Это онкологические болезни, эпилепсия, беременность, нервно-психические заболевания, грипп, ОРВИ и период ослабления организма, нарушение целостности кожных покровов в месте обработки, ожоги, раны, меланома, кератоз, келоидные рубцы, хронические дерматит и дерматозы, акне с гнойными элементами, при заболевании щитовидной железы не рекомендуется использовать его в зоне шеи и декольте.

Тем, кто делал уколы ботокса или филлеры, а также ставил мезонити, переживать не стоит. Эти процедуры не являются противопоказанием. Увы, информацию о новинке на каких-либо иностранных сайтах мы не нашли, поэтому решили обратиться к производителю напрямую.Сайт бренда находится в разработке, работают над контентом и новинками. Так как изначально в линейке было несколько брендов, отдельно под L&L начали разрабатывать только этой весной. Есть сайт у одного из азиатских дистрибьюторов. Мы были первыми дистрибьюторами, а также первыми, кто представил новинки на выставке после презентации бренда L&L skin на Cosmoproff в Лас-Вегасе, поэтому пока вся основная информация на русском, — ответили нам представители марки.

Цена: 17 590 руб.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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