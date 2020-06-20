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За сутки от коронавируса умер 161 россиянин

За сутки от коронавируса умер 161 россиянинФото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за сутки от коронавируса умер 161 человек. Общее число летальных случаев достигло 8002. Об этом сообщает оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Из них 32,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 10 186 человек.

Ранее 20 июня сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в России случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 576 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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