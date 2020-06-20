Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию

Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию

Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию

В России с 25 июня по 1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию. Если граждане согласятся с предложенными изменениями, то в основном законе появятся положения о доступности медицинского обслуживания, ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, о поддержке нуждающихся граждан и института семьи, а также множество других норм, связанных с развитием страны. Дмитрий Курганов кратко разбирает самые важные, на его взгляд, поправки.

Зачем обновлять Конституцию

Когда спрашиваешь людей, высказывающих в соцсетях негативную току зрения относительно поправок в Конституцию, что их не устраивает - зачастую получаешь лишь невнятный ответ, основанный на ряде фейков, столь щедро распространяемых недоброжелателями в соцсетях, а также довольно поверхностном изучении предлагаемых поправок.

Признаюсь, некоторое время я и сам испытывал определённый скепсис, однако он вмиг исчез, когда я по-настоящему вчитался в текст изменений в Конституцию. Пришло, к примеру, понимание того, почему предлагается за все поправки проголосовать разом. Ответ прост - поправки связаны друг с другом практически неразрывно. Через них проходит единая мысль о сильном, независимом социальном государстве, заботящемся о своих гражданах.

Если вникнуть в суть поправок, сразу понимаешь, что они значительно дополняют Конституцию, которая, напомню, была написана еще в 1993 году, по части расширения прав граждан и целей государства. Можно быть представителем любого политического движения и как угодно относиться к президенту, но было бы глупо отрицать, что такие понятия, как доступная и качественная медицина для всех, уважение к людям труда, забота об экологии и здоровье, качестве жизни российских семей и суверенитете - вещи, которые точно стоит закрепить в Основном законе.

Поговорим о наиболее важных из предложенных поправок, требующих, на мой взгляд, разъяснения.

О детях и семье

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», – говорится в одной из важнейших предлагаемых поправок. 

Таким образом, каждое подрастающее поколение, которое должно стать основой государства в следующие несколько десятилетий, должно будет им максимально поддерживаться. Прописанное в тексте развитие детей необходимо для формирования здорового общества и поддержки института семьи. 

На мой взгляд, поправка обяжет государство оказывать еще большую поддержку семье в нелегком деле воспитания детей, а также создавать новые школы, спортивные учреждения, разрабатывать новые программы обучения и поддержки талантов. Многое здесь зависит от дальнейших законодательных инициатив, которые будут приниматься на основе норм, изложенных в обновленной Конституции.

О народах России

В поправках к статьям 68 и 69 Россия определяется как "многонациональный союз равноправных народов". В Конституции предлагается расширить заботу о языке и культурной самобытности живущих в ней народов, изложив статьи в следующем виде: "Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития", "Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации". Кроме того, там сказано, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Вчитайтесь в эти строки. Россия провозглашает себя многонациональной страной, с равными правами для всех. Разве это плохо? На мой взгляд, в этом и есть главное наше преимущество перед многими другими странами. По этой части обновленной Конституции, государство будет должно обеспечить защиту языков и культурной самобытности всех народов и этнических общностей, проживающих в стране. И этим все сказано. 

Индексация пенсий и социальные гарантии

Поправки о пенсиях и адресной социальной помощи - одни из важнейших поправок, за которые не грех проголосовать. Они гарантируют, в случае их принятия, постоянную индексацию пенсий и социальных пособий гражданам. То есть, в Конституцию закладываются нормы, которые дадут всем жителям страны уверенность в будущем. А еще это - эффективная защита от роста цен и инфляции. 

Немаловажный момент в этой поправке - это формирование пенсионной системы на принципах "всеобщности, справедливости и солидарности поколений". Я так понимаю, что если изменения примут, пенсии должны будут рассчитываться с учетом современных реалий, текущих зарплат в стране. Это было бы очень справедливо.

"Социальная" поправка звучит так: "В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Поправка говорит, что если человек окажется в трудной жизненной ситуации, то будет обладать конституционным правом на социальную помощь от государства. Это касается, к примеру, семей, в которых родители потеряли работу - теперь им будет положена адресная социальная поддержка. 

Поправка о защите суверенитета и целостности страны

В статью под номером 67 в пункт 2 вносится поправка, которая гласит: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Я считаю, что эта поправка значительно укрепляет суверенитет страны и означает, что никто не вправе даже начинать разговор о действиях по отчуждению частей России. И это касается как обычных граждан, так и политиков, первых лиц. Поправка еще раз подтверждает, что Россия - неделимая, единая и независимая держава, а любые разговоры о том, чтобы отдать кому-то ее часть - противоречат Конституции.

Кстати, приоритет Конституции РФ над международными договорами тоже очень важный момент. Он не значит, что Россия отказывается от каких-то международных обязательств, он лишь запрещает другим странам диктовать свои условия, идущие вразрез с интересами России и ее граждан. 

Выводы

Конституция неспроста называется Основным законом - это базис, фундамент для развития государства. Изменение Конституции – это способ закрепить достижения последних 20 лет и избавиться от серьёзных ошибок в будущем. Для меня очевидно, что внесенные поправки, при условии, что их примут, смогут сделать Россию еще более сильным и независимым государством, с развитыми социальными гарантиями для каждого его жителя. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши
Хуже некуда — Песков оценил отношения России и Польши
В галерее Главного храма ВС России вирутально увековечили предателей из РОА
В галерее Главного храма ВС России вирутально увековечили предателей
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Из транспортного центра в Подмосковье отправился первый поезд в Китай
Определена судьба возмутившей Белый дом скандальной книги
Определена судьба возмутившей Белый дом скандальной книги
В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою книгу
В ярости. Трамп хочет, чтобы Болтон заплатил "высокую цену" за свою
Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков
Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне

Еще по теме

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Стала известна концепция голосования по поправкам в Конституцию
Клишас прокомментировал поправки к Конституции
Юрист: социальные поправки в Конституцию РФ обеспечат защиту прав трудящихся