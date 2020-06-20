Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию

Вадим Карасев

В России с 25 июня по 1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию. Если граждане согласятся с предложенными изменениями, то в основном законе появятся положения о доступности медицинского обслуживания, ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, о поддержке нуждающихся граждан и института семьи, а также множество других норм, связанных с развитием страны. Дмитрий Курганов кратко разбирает самые важные, на его взгляд, поправки.

Зачем обновлять Конституцию

Когда спрашиваешь людей, высказывающих в соцсетях негативную току зрения относительно поправок в Конституцию, что их не устраивает - зачастую получаешь лишь невнятный ответ, основанный на ряде фейков, столь щедро распространяемых недоброжелателями в соцсетях, а также довольно поверхностном изучении предлагаемых поправок.

Признаюсь, некоторое время я и сам испытывал определённый скепсис, однако он вмиг исчез, когда я по-настоящему вчитался в текст изменений в Конституцию. Пришло, к примеру, понимание того, почему предлагается за все поправки проголосовать разом. Ответ прост - поправки связаны друг с другом практически неразрывно. Через них проходит единая мысль о сильном, независимом социальном государстве, заботящемся о своих гражданах.

Если вникнуть в суть поправок, сразу понимаешь, что они значительно дополняют Конституцию, которая, напомню, была написана еще в 1993 году, по части расширения прав граждан и целей государства. Можно быть представителем любого политического движения и как угодно относиться к президенту, но было бы глупо отрицать, что такие понятия, как доступная и качественная медицина для всех, уважение к людям труда, забота об экологии и здоровье, качестве жизни российских семей и суверенитете - вещи, которые точно стоит закрепить в Основном законе.

Поговорим о наиболее важных из предложенных поправок, требующих, на мой взгляд, разъяснения.



О детях и семье

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», – говорится в одной из важнейших предлагаемых поправок.

Таким образом, каждое подрастающее поколение, которое должно стать основой государства в следующие несколько десятилетий, должно будет им максимально поддерживаться. Прописанное в тексте развитие детей необходимо для формирования здорового общества и поддержки института семьи.

На мой взгляд, поправка обяжет государство оказывать еще большую поддержку семье в нелегком деле воспитания детей, а также создавать новые школы, спортивные учреждения, разрабатывать новые программы обучения и поддержки талантов. Многое здесь зависит от дальнейших законодательных инициатив, которые будут приниматься на основе норм, изложенных в обновленной Конституции.



О народах России

В поправках к статьям 68 и 69 Россия определяется как "многонациональный союз равноправных народов". В Конституции предлагается расширить заботу о языке и культурной самобытности живущих в ней народов, изложив статьи в следующем виде: "Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития", "Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации". Кроме того, там сказано, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".



Вчитайтесь в эти строки. Россия провозглашает себя многонациональной страной, с равными правами для всех. Разве это плохо? На мой взгляд, в этом и есть главное наше преимущество перед многими другими странами. По этой части обновленной Конституции, государство будет должно обеспечить защиту языков и культурной самобытности всех народов и этнических общностей, проживающих в стране. И этим все сказано.

Индексация пенсий и социальные гарантии

Поправки о пенсиях и адресной социальной помощи - одни из важнейших поправок, за которые не грех проголосовать. Они гарантируют, в случае их принятия, постоянную индексацию пенсий и социальных пособий гражданам. То есть, в Конституцию закладываются нормы, которые дадут всем жителям страны уверенность в будущем. А еще это - эффективная защита от роста цен и инфляции.

Немаловажный момент в этой поправке - это формирование пенсионной системы на принципах "всеобщности, справедливости и солидарности поколений". Я так понимаю, что если изменения примут, пенсии должны будут рассчитываться с учетом современных реалий, текущих зарплат в стране. Это было бы очень справедливо.

"Социальная" поправка звучит так: "В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат".

Поправка говорит, что если человек окажется в трудной жизненной ситуации, то будет обладать конституционным правом на социальную помощь от государства. Это касается, к примеру, семей, в которых родители потеряли работу - теперь им будет положена адресная социальная поддержка.

Поправка о защите суверенитета и целостности страны

В статью под номером 67 в пункт 2 вносится поправка, которая гласит: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Я считаю, что эта поправка значительно укрепляет суверенитет страны и означает, что никто не вправе даже начинать разговор о действиях по отчуждению частей России. И это касается как обычных граждан, так и политиков, первых лиц. Поправка еще раз подтверждает, что Россия - неделимая, единая и независимая держава, а любые разговоры о том, чтобы отдать кому-то ее часть - противоречат Конституции.



Кстати, приоритет Конституции РФ над международными договорами тоже очень важный момент. Он не значит, что Россия отказывается от каких-то международных обязательств, он лишь запрещает другим странам диктовать свои условия, идущие вразрез с интересами России и ее граждан.

Выводы



Конституция неспроста называется Основным законом - это базис, фундамент для развития государства. Изменение Конституции – это способ закрепить достижения последних 20 лет и избавиться от серьёзных ошибок в будущем. Для меня очевидно, что внесенные поправки, при условии, что их примут, смогут сделать Россию еще более сильным и независимым государством, с развитыми социальными гарантиями для каждого его жителя.

