Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Земельный спор с соседями пенсионер с Полтавщины «порешал» с помощью гранаты (фото)

Земельный спор с соседями пенсионер с Полтавщины «порешал» с помощью гранаты (фото)

Земельный спор с соседями пенсионер с Полтавщины «порешал» с помощью гранаты (фото)

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В пятницу, 19 июня, горрайонный суд Миргорода Полтавской области, пострадавшего от непогоды, утвердил арест на 60 суток 71-летнего пенсионера, который накануне едва не отправил на тот свет своих соседей и при этом чуть сам не погиб.

— История стара, как свет: между соседями давно существовала вражда за межу на огороде, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — В ходе очередной ссоры 71-летний житель Миргорода решил, видимо, поставить точку в конфликте и бросил на подворье своих недругов противопехотную гранату. В результате взрыва «оппонентов» — 67-летнего мужчину и его 37-летнего сына — увезла «скорая». Врачи диагностировали у них многочисленные рваные раны и переломы конечностей. Несколько осколков досталось и злоумышленнику.

Место происшествия. Фото ГУ НП Украины в Полтавской области

В ходе проведенных обысков по месту жительства «взрывоопасного» пенсионера правоохранители нашли две минометные мины без зарядов, патроны и металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет. Изъятое отправлено на экспертизу, следствие выясняет происхождение «арсенала».

Пресс-офицер Миргородского отдела полиции Лариса Петренко сообщила, что задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общественно опасным способом и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывоопасными веществами. За это «горячий» житель Миргорода может отправиться в места лишения свободы на 10−15.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Сумах вернувшийся из зоны ООС военный угрожал взорвать магазин.

32 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19
В Бельгии за сутки зафиксировали две смерти от COVID-19
В России спустя восемь месяцев нашли мертвыми двух малолетних братьев
В России спустя восемь месяцев нашли мертвыми двух малолетних братьев
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть
Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть
За четыре моря: беженцы, которые стали артистами, политиками и другими знаменитостями
За четыре моря: беженцы, которые стали артистами, политиками и
Стало известно о погибшей в ДТП по вине пьяного водителя семье адвоката Ефремова
Стало известно о погибшей в ДТП по вине пьяного водителя семье
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии системы ПВО NASAMS
Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии системы ПВО NASAMS
На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП
На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в
Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики
Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40

Еще по теме

Типичная Украина: В частный дом на Полтавщине бросили гранату
В Полтавской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть погибший
На Донбассе мужчина бросил гранату в кафе, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)
На Украине из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали ярмарку