“Золотая” судья Хахалева не захотела раскрыть свои доходы

Вадим Карасев

Судя по данным Краснодарского краевого суда, Елена Хахалева, скандально известная судья на Кубани, отказалась предоставить информацию по своим доходам за прошлый год. Она оказалась не единственной судьёй, кто этого не сделал: из 138 судей свои доходы обнародовали всего лишь 84 человека, - пушет РИА. Последний раз Хахалева опубликовала свою декларацию в 2017 году, тогда сумма её доходов составила чуть больше трёх миллионов рублей.

Напомним, что Елена Хахалева стала известна из-за роскошной свадьбы дочери, на которой выступали известные российские певцы: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков и многие другие. По некоторым подсчётам это торжество обошлось в два миллиона долларов. Но сама судья опровергла эту информацию.Чуть позже появилась неподтверждённая информация о поддельном дипломе судьи. В марте этого года Совет судей России в действиях Елены Хахалевой нашёл признаки дисциплинарного проступка.

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