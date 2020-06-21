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15 советов о том, как стать крутым парнем

Всееще считаешь, что крутым парнем можно только родиться? Или того хуже, уверен,что парни, вызывающие стойкую зависть у остальных представителей мужского полаи невероятный восторг у прекрасной половины населения, встречаются лишь вкрутых голливудских боевиках? Тогда позволь прямо сейчас разрушить твоиустаревшие стереотипы и с помощью данного материала научить тебя быть крутымпарнем. Быть, а не казаться!Для чего тебе это нужно
# Интересное
По материалам: intrigue

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