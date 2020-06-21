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"Абсолютно откровенно". Путин высказался по поводу поиска преемника

"Абсолютно откровенно". Путин высказался по поводу поиска преемника
Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в Основной закон, которая в случае одобрения предоставит ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе через время вместо нормальной работы на разных уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, что отвлекло бы страну от решения первостепенных задач развития.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что "работать надо, а не преемников искать".


Ранее радио Sputnik сообщило, как Владимир Путин прокомментировал возможное участие в выборах президента, намеченных на 2024 год.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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