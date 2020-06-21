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Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова

Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы ЕфремоваФото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский отреагировал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» на результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.

Он заявил, что рад тому, что актер признан вменяемым. «У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?», — сказал он.

Добровинский отметил, что на ход дела это не окажет никакого влияния, поскольку актер все осознавал, когда садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. «Как это повлияет на суд? Мы не нашли мирного урегулирования с потерпевшими», — добавил адвокат.

20 июня Ефремова признали вменяемым. Актера осмотрели психолог, психиатр и невролог. Он вежливо отвечал на все вопросы специалистов. В частности, артист рассказал, что находился в депрессивном состоянии, имел наркотическую и алкогольную зависимость, а также поведал о регулярных загулах. Медики не стали отправлять актера в стационар, а сразу выдали заключение.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Близкие курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявили, что хотят назначения реального срока для для артиста.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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