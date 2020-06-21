Американские подростки нанесли «жестокий удар» по Трампу

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

На предвыборном митинге президента США Дональда Трампа в городе Талса, штат Оклахома, зафиксировали низкую явку. Как пишет The New York Times, этому способствовали действия подростков — пользователей социальной сети TikTok и поклонников музыкального жанра K-pop.

Издание утверждает, что они хотели пошутить и начали призывать своих подписчиков бронировать билеты на встречу, но не приходить. Юзеры так и поступили. По словам председателя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла, поступило более миллиона заявок на билеты, но пришедших было в разы меньше. В пожарном департаменте Талсы насчитали на предвыборном митинге Трампа всего 6,2 тысячи человек.

Один из бывших республиканских стратегов США Стив Шмидт подтвердил массовую рассылку среди американцев. «Подростки Америки нанесли жестокий удар президенту США Дональду Трампу. А дураки в предвыборной кампании хвастались миллионами билетов», — посмеялся он на своей странице в Twitter.

21 июня стало известно, что несколько сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом, их отправили на карантин. При этом в ходе митинга большинство сторонников Трампа не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.