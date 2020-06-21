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Анастасия Решетова порассуждала об изменах: "Рыдать точно не советую"

Анастасия Решетова порассуждала об изменах: "Рыдать точно не советую"

Сегодня 24-летняя Анастасия Решетова пообщалась со своими фолловерами в инстаграме, ответив на их вопросы. И так как полгода назад она впервые стала мамой, многие вопросы касались их с Тимати сына Ратмира. Первые месяцы жизни ребенка родители не показывали его лицо в соцсетях, зато сейчас и хип-хоп-исполнитель, и его возлюбленная регулярно публикуют снимки мальчика. Решетова призналась, что ласково называет сына Булка.


Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Один из участников онлайн-беседы спросил о форме Анастасии после родов, поинтересовавшись ее весом.

Я не худыш. Вешу где-то 61 килограмм, но я толком не занималась спортом и не сидела на диетах с момента беременности. То грудное вскармливание, то травма… Были лишь разовые попытки. Так что считайте, что я вообще не в форме сейчас, — призналась Решетова.


На вопросы про отношения в паре Анастасия тоже ответила. И ее ответ о том, что делать, если муж изменил, потребовал уточнения. Если проблема не в вас, то пойти и изменить ему тоже, — сначала ответила она, добавив к своему ответу несколько смайликов.


Анастасия Решетова и Тимати

Фолловеров удивил ее ответ, и кто-то из них решил переспросить, как поступила бы она в такой ситуации: изменила бы в ответ и не стала уходить от того, кто изменил?

Я не говорила этого. Ситуации очень индивидуальны, и в большинстве случаев, естественно, надо уходить. Я не примеряю ситуацию на себя и вам не советую. И если, не дай бог, столкнетесь с этим, то ваше сердце вам подскажет, но рыдать дома, уткнувшись в подушку, я вам точно не советую, — пояснила Анастасия.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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