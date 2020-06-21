Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка

Алексей Вольцев

. Решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" американскую актрису Кристен Стюарт, вызвало критику пользователей в твиттере, сообщает Daily Mail.

Англичан возмутил тот факт, что леди Диану будет играть актриса не из Великобритании.

"Многие британские актрисы лучше подошли бы для этой роли", "они даже не похожи", "это неверное решение по многим причинам", — писали пользователи Сети.

Пабло Ларраин объяснил свой выбор так: "Кристен – одна из величайших современных актрис. Она может очень многое: быть загадочной, нежной и очень сильной, а нам как раз это и нужно".