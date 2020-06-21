Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Apple готовит телеприставку с акцентом на игры

Apple готовит телеприставку с акцентом на игры
В этом году Apple готовит новую версию телеприставки Apple TV 6. И, согласно утечкам, она получит чип A12x Bionic и продвинутое охлаждение, что сделает устройство одним из мощнейших решений в классе.

Но, как оказалось, это ещё не всё. Корпорация, по слухам, выпустит собственный игровой контроллер для Apple TV 2020. Возможно, о нём больше расскажут на WWDC 2020, которая стартует 22 июня. Таким образом, новая приставка может стать полноценным игровым девайсом, который будет работать с Apple Arcade.
Предполагается, что если Apple TV 6 выйдет именно в таком варианте, то новинку полноценно анонсируют осенью.
Помимо этого, на конференции для разработчиков могут рассказать о переходе ноутбуков и компьютеров Apple на собственные процессоры вместо чипов Intel. Кроме того, там могут презентовать и другие продукты, скорее всего, программные.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный летописец эпохи гламура Оксана Робски
Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить конституцию
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

Apple введет подписку и рекламу для разработчиков приложений
СМИ узнали о планах Apple отказаться от процессоров Intel
Apple объявила об отзыве ноутбуков MacBook Pro
Apple объявила дату презентации своих новинок