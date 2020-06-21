Apple готовит телеприставку с акцентом на игры

Влада Некрасова

В этом году Apple готовит новую версию телеприставки Apple TV 6. И, согласно утечкам, она получит чип A12x Bionic и продвинутое охлаждение, что сделает устройство одним из мощнейших решений в классе.Но, как оказалось, это ещё не всё. Корпорация, по слухам, выпустит собственный игровой контроллер для Apple TV 2020. Возможно, о нём больше расскажут на WWDC 2020, которая стартует 22 июня. Таким образом, новая приставка может стать полноценным игровым девайсом, который будет работать с Apple Arcade.Предполагается, что если Apple TV 6 выйдет именно в таком варианте, то новинку полноценно анонсируют осенью.Помимо этого, на конференции для разработчиков могут рассказать о переходе ноутбуков и компьютеров Apple на собственные процессоры вместо чипов Intel. Кроме того, там могут презентовать и другие продукты, скорее всего, программные.