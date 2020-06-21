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Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"

Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
© РИА Новости / Илья Наймушин
Максим СоколовВсе материалы

Конституционное творчество — причем не техническое, а вполне содержательное — всегда имеет не только сторонников, но и противников. Не было противников разве что в процессе принятия сталинской Конституции, по вполне очевидным причинам. А так — конституционный процесс всегда вызывает нарекания у некоторой части общества.

В свое время принятие Конституции Пятой республики называли переходом к фашизму. Франция уже более шестидесяти лет живет по Основному закону 1958 года и вроде бы как-то избегает фашистских начал. Но в процессе принятия всесокрушающий "Гав-гав-гав!" неизбежен.

# Политика
По материалам: ria.ru

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