Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"

Анастасия Иванова

© РИА Новости / Илья НаймушинМаксим СоколовВсе материалы

Конституционное творчество — причем не техническое, а вполне содержательное — всегда имеет не только сторонников, но и противников. Не было противников разве что в процессе принятия сталинской Конституции, по вполне очевидным причинам. А так — конституционный процесс всегда вызывает нарекания у некоторой части общества.

В свое время принятие Конституции Пятой республики называли переходом к фашизму. Франция уже более шестидесяти лет живет по Основному закону 1958 года и вроде бы как-то избегает фашистских начал. Но в процессе принятия всесокрушающий "Гав-гав-гав!" неизбежен.