Британских военных не накажут за преступления в Афганистане и Ираке

Лидия Мартынова

В министерстве обороны Великобритании заявили, что многолетнее расследование преступлений британских солдат в Афганистане не принесло результатов за неимением "достаточного количества доказательств", сообщает The Daily Telegraph.

Операция по расследованию обвинений была запущена в 2014 году и получила название "Нортмур", ее вела группа из 120 офицеров британской военной полиции.

В ходе операции было в общей сложности расследовано 675 заявлений, в которых содержались обвинения в убийствах, пытках и сексуальном насилии над пленными, предположительно совершенными армией Великобритании в Афганистане.

Также сообщалось о 52 подозрительных смертельных случаях, которые произошли с 2005 по 2013 годы.