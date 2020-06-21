Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить конституцию

Влада Некрасова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен до окончания своих полномочий провести референдум по поправкам в конституцию страны, пишет "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ.

По мнению политика, принятый 70 лет назад Основной закон не отвечает современным требованиям и нуждается в изменении.

В частности, одним из пунктов, которые, по мнению Абэ, следует вынести на плебисцит, является наличие статьи об отказе Японии от обладания вооруженными силами (в настоящее время в стране существуют только силы самообороны, – ред.) и развития военно-промышленного потенциала.

сообщило, что эксперт рассказал, чем уникальна церемония отречения японского императора.