Что нельзя хранить дома: 15 народных примет, которые важно знать

Вадим Карасев

Народная мудрость — кладезь ценных советов, направленных на улучшение жизни. С помощью примет каждый сможет превратить дом в уютное место, где нет места отрицательной энергетике и проблемам.

Каждое жилище индивидуально: одним для уюта нужно множество украшений, а другие предпочитают минимализм. Так или иначе, каждый дом со временем можно захламить, и многие вещи станут не только занимать место, но и влиять на настроение не лучшим образом. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться со списком предметов, которым нет места ни в одном жилище, ведь их энергетика разрушительна и не несет никакой пользы.

1. Старая обувь. Поношенные тапочки, рваные кроссовки или иная обувь, пришедшая в негодность, не просто захламляет пространство, но и становится источником проблем. Энергетика старой обуви закрывает путь к материальному благополучию, и со временем финансовые потоки истощаются, оставляя людям лишь крохи былой роскоши.

2. Сломанные часы. Часы, пришедшие в негодность, по примете несут заряд отрицательной энергетики. Их влияние заставляет людей опаздывать или спешить, чувствовать себя неуверенно и ошибаться. Если часы сломались и их невозможно починить, то от такого предмета лучше избавиться.

3. Веник. На старых вениках копится грязь и отрицательная энергетика, поэтому так важно своевременно менять средство для уборки. Старый веник несет болезни и притягивает негатив, да и, к тому же, имеет неопрятный вид.

4. Бытовая техника. Стиральная машина, телефон, фен и иные предметы обихода, пришедшие в негодность, лучше выбросить. По примете, любая поломанная утварь в доме — к убыткам и болезням. Сломанные вещи блокируют позитивную энергетику, и в жизни людей также начинают происходить «поломки», которые называют полосой неудач.

5. Зеркала и стекла. Зеркало считается мистическим предметом, поэтому оно должно быть чистым и без сколов. Разбитые зеркала и стекла нельзя хранить в доме из соображений безопасности, а также для того, чтобы не навлечь на членов семьи неприятностей.

6. Старые фотографии. Энергетика старых фотографий с дефектом не несет ничего полезного для дома и семьи. Старые архивы аккумулируют отрицательную энергетику, а дефекты на изображении людей несут им неприятности. То же самое касается фотографий умерших людей. В современном мире легко можно оцифровать памятные снимки, оставив их на цифровых носителях.

7. Посуда. Без посуды не обходится никто, однако хранить в доме чашки со сколами и тарелки с трещинами чревато проблемами. Кроме порезов и бактерий в полостях трещин, такая посуда несет разрушительную энергетику, влияющую на всех членов семьи. По примете, битую посуду нужно незамедлительно выбросить, чтобы не притягивать неприятности и финансовые проблемы.

8. Чужие вещи. Забытые гостями вещи обязательно возвращают или выбрасывают, если хозяевам они без надобности. Чужая энергетика может быть губительной, поэтому чужое всегда уносят из дома, чтобы не перетягивать на себя неприятности владельцев забытых предметов.

9. Подарки. Не каждый подарок несет в себе созидательную энергетику. Порой презенты приходится принимать от людей, которые неприятны и вызывают негативные эмоции. Такие дары лучше не оставлять дома. Они могут стать источником множества проблем, в том числе, превратить дом в психологически некомфортное место.

10. Обереги и талисманы. Каждый талисман или оберег обладает уникальной силой, способной защитить дом и членов семьи от множества неприятностей, но из строя выходят и они. Поломанные вещицы больше не способны защитить, и их нужно своевременно заменять на новые.

11. Кошельки и копилки. Эти предметы должны быть новыми и без повреждений. Старые кошельки с дырками или потрепанным видом, копилки, склеенные из частей или с видимыми дефектами, не станут источниками богатства и процветания. По примете, порванный кошелек или сломанная копилка — к убыткам.

12. Цветы. Безусловно, живые цветы смотрятся красиво и создают уют в интерьере любого помещения. Тем не менее не каждый цветок можно оставлять дома. Существуют растения-вампиры, которые вытягивают позитивную энергетику и притягивают лишь неприятности.

13. Новогодняя елка. Красивое украшенное дерево у многих хранится дома слишком долго и вбирает в себя негатив. Живые деревья необходимо убирать сразу же после праздников, не дожидаясь их засыхания. То же самое касается искусственных елей, которые убирают, предварительно помыв и высушив.

14. Вещи умерших. Память о близких должна жить в сердцах, а предметы, оставшиеся от них, лучше не хранить дома. То же самое касается урн с прахом или предметов с кладбища. Ни одна из этих вещей не принесет радости, а лишь станет источником проблем во всех сферах жизни.

15. Шкуры и рога. Украшать дома останками животных — дурная привычка, от которой стоит избавиться. Энергетика мертвых не должна присутствовать там, где живут люди. Для таких предметов, как чучела, шкуры, рога и даже раковины, выделяют отдельно стоящее помещение, если человек занимается охотой и хочет оставить на память трофеи.